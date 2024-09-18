Во вторник, 17 сентября, в аэропорту Кракова произошел скандальный эпизод с Александром Усиком. Польские правоохранители задержали украинского боксера и надели на него наручники.

По теме Усика задержали в аэропорту Кракова

Задержание или нет?

Позже Александра все же отпустили на свободу, а в ситуацию пришлось вмешиваться МИД Украины и президенту Владимиру Зеленскому. В свою очередь майор пограничной службы Польши Яцек Михаловский в интервью Dziennik Polski заверил, что это было не задержание.

По его словам, Усика и одного из членов его команды сняли с рейса и они потеряли статус пассажиров. Ребята не хотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта.

Михаловский утверждает, что это была мера пресечения, а не задержание. Усик и его друг использования чрезмерно жестикулировали перед правоохранителем из-за недовольства.

Именно поэтому тот был вынужден ограничить их движения руками. Когда боксер прошел в офисное помещение, наручники сразу были сняты, уверяет Яцек.

Читайте также "Респект польским правоохранителям": Усик впервые прокомментировал скандальное задержание в Кракове

Общественный резонанс

Ранее ситуацию с Усиком прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил возмущение отношением полицейских к гражданину Украины и чемпиону.

В свою очередь МИД Украины планирует отправить Польше ноту относительно задержания Александра. Сам же Усик записал видеообращение и заверил, что он на свободе и все с ним в порядке.