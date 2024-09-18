Видео он опубликовал на своей странице в инстаграме. Он в очередной раз поблагодарил всех, кто волновался за него, а также отдельно – Владимиру Зеленскому и украинской делегации.

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Усик записал обращение после задержания

Александр Усик после того, как его отпустили польские правоохранители, записал видеообращение. Так, украинский чемпион сообщил, что он свободен, а задержание назвал недоразумением.

Я свободен. Произошли некоторые недоразумения. Я хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украины в Польше, лично – нашему президенту, который очень волновался из-за этого и лично решал этот вопрос. Владимир Александрович, спасибо вам лично! Слава Богу! Слава Украине! Я свободен, короновать меня не надо,

– сообщил Александр Усик.

Обращение Усика: смотрите видео

Напомним, что Александра Усика задержали поздно вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. Видео с задержанием опубликовал народный депутат и спортсмен Жан Беленюк. Жена украинского спортсмена отметила, что это задержание не связано с уголовным делом.

МИД Украины сразу отреагировал на инцидент, министр Андрей Сибига сообщил, что направит протест Польше, а Владимир Зеленский сразу позвонил Усику после задержания. Президент Украины также сообщил, что был возмущен инцидентом.