У вівторок, 17 вересня, в аеропорту Кракова стався скандальний епізод з Олександром Усиком. Польські правоохоронці затримали українського боксера та вдягли на нього наручники.

До теми Усика затримали в аеропорту Кракова

Затримання чи ні?

Пізніше Олександра все ж відпустили на волю, а у ситуацію довелось втручатися МЗС України та президенту Володимиру Зеленському. У свою чергу майор прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський в інтерв'ю Dziennik Polski запевнив, що це було не затримання.

За його словами, Усика та одного з членів його команди зняли з рейсу і вони втратили статус пасажирів. Хлопці не хотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту.

Міхаловський стверджує, що це був запобіжний захід, а не затримання. Усик та його друг використання надмірно жестикулювали перед правоохоронцем через незадоволення.

Саме через це той був вимушений обмежити їх рухи руками. Коли боксер пройшов до офісного приміщення, наручники одразу були зняті, запевняє Яцек.

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Суспільний резонанс

Раніше ситуацію з Усиком прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він висловив обурення ставленням поліціянтів до громадянина України та чемпіона.

У свою чергу МЗС України планує відправити Польщі ноту щодо затримання Олександра. Саме же Усик записав відеозвернення та запевнив, що він на волі та все із ним в порядку.