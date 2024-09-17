В Польше арестован чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Об этом сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк.

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Что же произошло и причины задержания выясняются. 24 Канал обратился за комментарием к промоутеру Александру Красюку.

На видео, которое обнародовал Жан Беленюк, видно, как Усика в наручниках верят правоохранители. Александр ведет себя вежливо и выполняет указания полицейских.

Видео задержания Усика в аэропорту

Впоследствии жена боксера Екатерина Усик на своей странице в социальной сети попросила не волноваться. Она сообщила, что с Александром "все хорошо, ничего криминального".