Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел, отреагировал на задержание украинского чемпиона. Действия полиции Кракова были "недопустимы и непропорциональны", об этом сообщает глава МИД Украины в своем твиттере.

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МИД отреагировал на задержание Усика

Глава МИД Украины рассказал, что ознакомлен с деталями вчерашнего инцидента. Андрей Сибига заявил, что направит соответствующую ноту польской стороне по отношению к Александру Усику в аэропорту Кракова.

Наш генконсул сообщил мне детали. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне, – заявил глава МИД Украины.

Глава министерства иностранных дел подчеркнул, что департамент быстро отреагировал по поручению президента Украины – Владимира Зеленского и способствовали его освобождению.

Глава МИД Украины отреагировал на задержание Усика полицией Кракова / Сообщение из твиттера Андрея Сибиги

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Напомним, что Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с украинским чемпионом во время того как он был задержан.