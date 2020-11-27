Абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон решил забавно напугать своего соперника Роя Джонса перед совместным поединком. "Железный Майк" съел "ухо" соперника в День благодарения.

Уже 28 ноября болельщики смогут увидеть на одном ринге двух легенд – Майка Тайсона и Роя Джонса. Поединок имеет выставочный характер, но настраиваются боксеры на настоящий серьезный бой. Накануне 54-летний Майк решил подшутить над земляком в День благодарения, пишет 24 канал.

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В ролике видно, как он вместе с семьей празднует День благодарения за обеденным столом, предлагая детям индейку, которая является традиционным блюдом американцев в этот праздник. Все бы ничего, если бы на тарелке была действительно индейка, а не съедобная голова Роя Джонса.

Тайсон отрезал ухо от этой головы и съел. Отметим, что в далеком 1997 году в реальном поединке откусил кусок уха Эвандера Холифилда. Бой завершился победой Эвандера после дисквалификации его соперника.

Забавный ролик Майка Тайсона на День благодарения: смотрите видео

Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: главное о бое

Вернулся легендарный Майк Тайсон, чтобы проводить поединки с благотворительной целью. Все заработанные за бои средства американец планирует передавать людям, которые в этом нуждаются.

Боксеры подерутся за специальный пояс. Восемь раундов продлятся по две минуты вместо традиционных трех.

Каждый желающий сможет посмотреть выставочный бой по системе PPV (плата за просмотр).

Спортсмены находятся в хорошей форме, чем охотно делятся в соцсетях. Перед боем 54-летний Тайсон сбросил 45 килограммов.

Атлетическая комиссия Калифорнии разрешила нокаут в бою. Этот момент придаст безумного любопытства схватке.

До поединка в активе "Железного Майка" 58 стычек, в 50 из которых он праздновал победы. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс в последний раз сражался в 2018 году и победил Скотта Сигмона.



Майк Тайсон – Рой Джонс / Сравнительная инфографика 24 канала