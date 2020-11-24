Майк Тайсон похудел на 45 килограммов перед боем с Роем Джонсом: как ему это удалось
Уже в субботу, 28 ноября, легендарный Майк Тайсон вернется на ринг. Он проведет показательный бой против Роя Джонса. Но для этого ему пришлось сильно похудеть.
54-летний Майк Тайсон перед возвращением на ринг "сбросил" около 45 килограммов. Его слова приводит Klitschko Brothers.
Достичь этого удалось благодаря веганству. А также активным занятиям спортом.
"Мне пришлось сбросить 100 фунтов (45,4 килограмма). Как я это сделал? Во-первых, я стал веганом. Моя жена сказала мне встать на беговую дорожку. Я начинал бегать по 15 минуты, а закончилось все тем, что я проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следить за своей диетой", – рассказал Майк Тайсон.
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- Уже в субботу, 28 ноября, Тайсон вернется на ринг. Он проведет бой против Роя Джонса-младшего.
- Это будет выставочный бой по несколько упрощенным правилам. Сам бой будет состоять из 8 раундов, а каждый из них продлится по две минуты, а не три. Кроме того, перчатки боксеров будут на 12 унций, а не 10. Но боксеры будут без защитных шлемов.
- Это будет бой за специальный пояс WBC Frontline Battle, который изготовили для этого поединка.
- Последний профессиональный бой Тайсон провел в 2005 году. Рой Джонсон в последний раз выходил в ринг в 2018 году.
- Накануне боя был выпущен специальный промо-ролик.
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