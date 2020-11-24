Уже в субботу, 28 ноября, легендарный Майк Тайсон вернется на ринг. Он проведет показательный бой против Роя Джонса. Но для этого ему пришлось сильно похудеть.

54-летний Майк Тайсон перед возвращением на ринг "сбросил" около 45 килограммов. Его слова приводит Klitschko Brothers.

Достичь этого удалось благодаря веганству. А также активным занятиям спортом.

"Мне пришлось сбросить 100 фунтов (45,4 килограмма). Как я это сделал? Во-первых, я стал веганом. Моя жена сказала мне встать на беговую дорожку. Я начинал бегать по 15 минуты, а закончилось все тем, что я проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следить за своей диетой", – рассказал Майк Тайсон.

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