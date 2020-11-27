Кумедно налякав суперника: Тайсон перед поєдинком з'їв "вухо" Джонса-молодшого – відео
Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон вирішив кумедно налякати свого суперника Роя Джонса перед спільним поєдинком. "Залізний Майк" з'їв "вухо" суперника у День подяки.
Вже 28 листопада вболівальники зможуть побачити на одному ринзі двох легенд – Майка Тайсона та Роя Джонса. Поєдинок має виставковий характер, але налаштовуються боксера на справжній серйозний бій. Напередодні 54-річний Майк вирішив пожартувати над земляком у День подяки, пише 24 канал.
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У ролику видно, як він разом із сім'єю святкує День подяки за обіднім столом, пропонуючи дітям індичку, яка є традиційною стравою американців у це свято. Все б нічого, якби на тарілці була справді індичка, а не їстівна голова Роя Джонса.
Тайсон відрізав вухо від цієї голови та з'їв. Наголосимо, що у далекому 1997 році у реальному поєдинку відкусив шматок вуха Евандера Холіфілда. Бій завершився перемогою Евандера після дискваліфікації його суперника.
Кумедний ролик Майка Тайсона на День подяки дивіться відео
Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: головне про бій
- Повернувся легендарний Майк Тайсон, щоб проводити поєдинки з благодійною метою. Всі зароблені за бої кошти американець планує передавати людям, які цього потребують.
- Боксери поб'ються за спеціальний пояс. Вісім раундів триватимуть по дві хвилини замість традиційних трьох.
- Кожен охочий зможе переглянути виставковий бій за системою PPV (плата за перегляд).
- Спортсмени перебувають у хорошій формі, чим залюбки діляться у соцмережах. Перед боєм 54-річний Тайсон скинув 45 кілограмів.
- Атлетична комісія штату Каліфорнії дозволила нокаут у бою. Цей момент додасть шаленої цікавості сутичці.
- До поєдинку в активі "Залізного Майка" 58 сутичок, у 50 з яких він святкував перемоги. Джонс в 75 боях здобув 66 перемог і зазнав дев'ять поразок.
- Майк Тайсон востаннє виходив на ринг у 2005 році і достроково програв Кевіну Макбрайду. Рой Джонс востаннє бився 2018 року й переміг Скотта Сігмона.
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