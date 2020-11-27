Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон вирішив кумедно налякати свого суперника Роя Джонса перед спільним поєдинком. "Залізний Майк" з'їв "вухо" суперника у День подяки.

Вже 28 листопада вболівальники зможуть побачити на одному ринзі двох легенд – Майка Тайсона та Роя Джонса. Поєдинок має виставковий характер, але налаштовуються боксера на справжній серйозний бій. Напередодні 54-річний Майк вирішив пожартувати над земляком у День подяки, пише 24 канал.

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У ролику видно, як він разом із сім'єю святкує День подяки за обіднім столом, пропонуючи дітям індичку, яка є традиційною стравою американців у це свято. Все б нічого, якби на тарілці була справді індичка, а не їстівна голова Роя Джонса.

Тайсон відрізав вухо від цієї голови та з'їв. Наголосимо, що у далекому 1997 році у реальному поєдинку відкусив шматок вуха Евандера Холіфілда. Бій завершився перемогою Евандера після дискваліфікації його суперника.

Кумедний ролик Майка Тайсона на День подяки дивіться відео

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: головне про бій

Повернувся легендарний Майк Тайсон, щоб проводити поєдинки з благодійною метою. Всі зароблені за бої кошти американець планує передавати людям, які цього потребують.

Боксери поб'ються за спеціальний пояс. Вісім раундів триватимуть по дві хвилини замість традиційних трьох.

Кожен охочий зможе переглянути виставковий бій за системою PPV (плата за перегляд).

Спортсмени перебувають у хорошій формі, чим залюбки діляться у соцмережах. Перед боєм 54-річний Тайсон скинув 45 кілограмів.

Атлетична комісія штату Каліфорнії дозволила нокаут у бою. Цей момент додасть шаленої цікавості сутичці.

До поєдинку в активі "Залізного Майка" 58 сутичок, у 50 з яких він святкував перемоги. Джонс в 75 боях здобув 66 перемог і зазнав дев'ять поразок.

Майк Тайсон востаннє виходив на ринг у 2005 році і достроково програв Кевіну Макбрайду. Рой Джонс востаннє бився 2018 року й переміг Скотта Сігмона.



Майк Тайсон – Рой Джонс / Порівняльна інфографіка 24 каналу