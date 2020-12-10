Украинский боксер Денис Беринчик приблизился вплотную к Василию Ломаченко в рейтинге WBO. Теперь в топ-3 два украинца.

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленные рейтинги боксеров. В легком весе Денис Беринчик ворвался в тройку лучших, расположившись сразу за Василием Ломаченко, пишет 24 канал.

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Ломаченко остался при своих позициях, а вот Беринчик поднялся с 4-й ступеньки. Лидером рейтинга является Джордж Камбосос. Он должен стать следующим соперником Теофимо Лопеса. В бою с австралийцем Теофимо должен защитить титул.

Интересно, встретятся ли два украинца на одном ринге. Спортивный диетолог Александр Фока откровенно признался, что по характеру и физической форме преимущество в этом противостоянии имел бы именно Беринчик.

Беринчик – Ломаченко: коротко о потенциальном бое

Чтобы провести бой с земляком, Беринчику нужно провести 3-4 поединка и больше года времени. Но поражение Ломаченко от Лопеса приблизило бой двоих украинцев.

Ранее Александр Красюк заявил, что непобедимый Беринчик в 2021 году трижды выйдет на ринг. Соперники пока не сообщаются. Промоутер рассказал, что Денис намерен подраться за пояс чемпиона мира.

8-го октября Беринчик провел свою третью защиту чемпионского титула WBO International в легком весе. Украинец техническим нокаутом одолел Виорела Симиона и одержал 14-ю подряд победу.



Обновленный рейтинг WBO | Скриншот с wboboxing.com