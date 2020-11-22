Австралиец Джордж Камбосос должен стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса. Руководитель Top Rank Боб Арум уже ведет переговоры по организации этого поединка.

После победы над Василием Ломаченко американец получил звание абсолютного чемпиона мира. Теперь Теофимо должен защитить этот титул в ближайшем поединке, сообщает Boxіng Scene .

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Обязательный соперник

По словам Боба Арума, в бою против Джорджа Камбососа Лопес должен провести защиту.

"Я ничего не знаю. В его есть обязательства с Джорджем Камбососом. Если Райан Гарсия победит люка Кэмпбелла, это тоже станет интересным вариантом. Это основные бои на которые мы смотрим в легком весе. Теофимо хочет только крупные поединки", – заявил промоутер .

Кто такой Джордж Камбосос? Австралийский боксер, с 2017 года владеет титулом Pan Panific в легком весе. 31 октября провел бой против бывшего чемпиона IBF в полулегком весе Ли Селби. В котором по раздельным решением судей одержал победу на лондонской "The SEE Arena".

Добавим, что австралиец является претендентом на пояс IBF. Бой между боксерами якобы может состояться уже в начале 2021 года.

обязательный соперник По словам Боба Арума, в бою против Джорджа Камбососа Лопес должен провести защиту. "Я ничего не знаю. В его есть обязательства с Джорджем Камбососом. Если Райан Гарсия победит люка Кэмпбелла, это тоже станет интересным вариантом. Это основные бои на которые мы смотрим в легком весе. Теофимо хочет только крупные поединки", - заявил промоутер .