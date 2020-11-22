Лопес должен защитить титул в бою с Камбососом, – промоутер Арум
Австралиец Джордж Камбосос должен стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса. Руководитель Top Rank Боб Арум уже ведет переговоры по организации этого поединка.
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Обязательный соперник
По словам Боба Арума, в бою против Джорджа Камбососа Лопес должен провести защиту.
"Я ничего не знаю. В его есть обязательства с Джорджем Камбососом. Если Райан Гарсия победит люка Кэмпбелла, это тоже станет интересным вариантом. Это основные бои на которые мы смотрим в легком весе. Теофимо хочет только крупные поединки", – заявил промоутер .
обязательный соперник По словам Боба Арума, в бою против Джорджа Камбососа Лопес должен провести защиту. "Я ничего не знаю. В его есть обязательства с Джорджем Камбососом. Если Райан Гарсия победит люка Кэмпбелла, это тоже станет интересным вариантом. Это основные бои на которые мы смотрим в легком весе. Теофимо хочет только крупные поединки", - заявил промоутер .
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