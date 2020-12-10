Український боксер Денис Берінчик наблизився впритул до Василя Ломаченка у рейтингу WBO. Тепер у топ-3 два українці.

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлені рейтинги боксерів. У легкій вазі Денис Берінчик увірвався у трійку найкращих, розташувавшись відразу за Василем Ломаченком, пише 24 канал.

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Ломаченко залишився при своїх позиціях, а от Берінчик підійнявся з 4-ї сходинки. Лідером рейтингу є Джордж Камбосос. Він повинен стати наступним суперником Теофімо Лопеса. У бою з австралійцем Теофімо має захистити титул.

Цікаво, чи зустрінуться два українці на одному ринзі. Спортивний дієтолог Олександр Фока відверто зізнався, що за характером та фізичною формою перевагу у цьому протистоянні мав би саме Берінчик.

Берінчик – Ломаченко: коротко про потенційний бій

Щоб провести бій із земляком Берінчику потрібно провести 3-4 поєдинки і понад рік часу. Але поразка Ломаченка від Лопеса наблизила бій двох українців.

Раніше Олександр Красюк заявив, що непереможний Берінчик у 2021 році тричі вийде на ринг. Суперники наразі не повідомляються. Промоутер розповів, що Денис має намір побитись за пояс чемпіона світу.

8-го жовтня Берінчик провів свій третій захист чемпіонського титулу WBO International у легкій вазі. Українець технічним нокаутом здолав Віорела Сіміона та здобув 14-у поспіль перемогу.



Оновлений рейтинг WBO | Скріншот з wboboxing.com