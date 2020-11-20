Спортивный диетолог Александр Фока рассказал о физической форме украинских боксеров. Специалист считает, что если бой между Денисом Беринчиком и Василием Ломаченко таки состоится, то победу одержит первый.

У Ломаченко и Беринчика одна весовая категория. Поэтому, если Денису удастся удачно выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с земляком. Специалист оценил физическое состояние обоих украинский боксеров и дал прогноз на потенциальный поединок, сообщает "Трибуна".

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Неожиданный прогноз

По словам Александра Фоки, Беринчик – трудоголик и сильный спортсмен. Но лучшую форму боксера еще никто не видел. Он продемонстрирует ее в чемпионских боях.

На вопрос, кто находится в лучшей физической форме – Беринчик или Ломаченко, диетолог отдал предпочтение первому.

В тренировочном лагере Денис выбрасывает за раунд около 100 ударов. Эти показатели перед последним поединком стали значительно лучше, чем были несколько лет назад. Ему не хватает только 12-раундовых боев,

– заявил Фока.

Бывший диетолог Александра Усика сделал смелое заявление: "Если бой состоится через год, то победу в нем одержит Беринчик".

Беринчик – Ломаченко: все о возможном поединке

Пока еще рано говорить о таком поединке между украинцами. Для этого Беринчику нужно около 3-4 поединков и более года времени. Ломаченко же проиграл Лопесу за звание абсолютного чемпиона мира, поэтому бой между земляками может состояться значительно быстрее.

Ранее Александр Красюк заявил, что непобедимый Беринчик в 2021 году трижды выйдет на ринг, но, кто станет его соперниками пока не сообщается. Промоутер рассказал, что Денис намерен сразиться за пояс чемпиона мира.

8-го октября Беринчик провел свою третью защиту чемпионского титула WBO International в легком весе. Украинец техническим нокаутом одолел Виорела Симиона и одержал 14-ю подряд победу.