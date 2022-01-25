За фото с россиянами – на передовую, – экс-тренер Усика и Ломаченко дал украинцам совет

Перед очередными зимними Олимпийскими играми спортивное руководство Украины решило запретить нашим атлетам совместные фото/видео съемки с представителями России. Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский поделился своим мнением относительно этого вердикта.

Легендарный украинский тренер, через руки которого прошли Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик, Андрей Котельник и другие наши знаменитые боксеры, горячо поддерживает эти рекомендации.

Смотрите также Министр – идиот, – у России подгорает из-за рекомендаций украинцам избегать россиян на Олимпиаде

"Такое решение напрашивалось давно, ведь война длится не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России", – начал он.

Какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории? А тем, кто утверждает, что мы один народ, братья, и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, они сразу изменили бы свое мнение,

– сказал Сосновский.

Также он привел пример из своего опыта работы в национальной команде.

"Я более десяти лет возглавлял сборную Украины, и мы часто практиковали совместные сборы с боксерами других стран. Но о проведении тренировок с россиянами даже не задумывались. Семеро ребят, которые тренировались в нашем боксерском зале, принимали участие в боевых действиях на Востоке страны. Слава Богу, все вернулись живыми", – поделился рассказом тренер.

Коротко о рекомендациях украинским олимпийцам