Министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине (Китай).
К слову Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады
Также Гутцайт заявил, что спортсмены знают, как "вести себя во время провокаций", связанных с россиянами.
"Министр – идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтрак? Это заявление – самая главная провокация", – начал российский пропагандист.
Губерниев заявил, что у него нет проблем в общении с украинскими тренерами и спортсменами.
Мы дружим с Украиной. Я в хороших отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера были рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем – они их сами придумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервничают и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях,
– сказал Губерниев.
Что известно о ситуации
- Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фотографий.
- Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.