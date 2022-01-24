Министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине (Китай).

К слову Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады

Также Гутцайт заявил, что спортсмены знают, как "вести себя во время провокаций", связанных с россиянами.

"Министр – идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтрак? Это заявление – самая главная провокация", – начал российский пропагандист.

Губерниев заявил, что у него нет проблем в общении с украинскими тренерами и спортсменами.

Мы дружим с Украиной. Я в хороших отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера были рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем – они их сами придумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервничают и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях,

– сказал Губерниев.

Что известно о ситуации