Легендарний український тренер, через руки якого пройшли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, Андрій Котельник та інші наші знамениті боксери, палко підтримує ці рекомендації.
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"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці. Якби моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії", – почав він.
Яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території? А тим, хто стверджує, що ми один народ, брати, і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, вони одразу змінили б свою думку,
– сказав Сосновський.
Також він навів приклад зі свого досвіду роботи у національній команді.
"Я понад десять років очолював збірну України, і ми часто практикували спільні збори з боксерами інших країн. Але про проведення тренувань з росіянами навіть не замислювалися. Семеро хлопців, які тренувалися у нашій боксерській залі, брали участь у бойових діях на сході країни. Дякувати Богу, всі повернулися живими", – поділився тренер.
Коротко про рекомендації українським олімпійцям
- Міністерство молоді та спорту України порадило спортсменам відмовитись від інтерв'ю російською мовою. Також атлетам з України не рекомендують позувати із росіянами для спільних фото.
- Скандал спровокувало спільне фото української стрибуні у висоту Ярослави Магучих із росіянкою Марією Ласіцкене на літніх Іграх у Токіо: обидві спортсменки стали призерами змагань зі стрибків у висоту. На батьківщині українка зазнала критики і була викликана на бесіду до Міністерства оборони.