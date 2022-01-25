Легендарний український тренер, через руки якого пройшли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, Андрій Котельник та інші наші знамениті боксери, палко підтримує ці рекомендації.

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"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже кожен день у цій війні з Росією гинуть українці. Якби моя воля, я б взагалі не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії", – почав він.

Яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території? А тим, хто стверджує, що ми один народ, брати, і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, вони одразу змінили б свою думку,

– сказав Сосновський.

Також він навів приклад зі свого досвіду роботи у національній команді.

"Я понад десять років очолював збірну України, і ми часто практикували спільні збори з боксерами інших країн. Але про проведення тренувань з росіянами навіть не замислювалися. Семеро хлопців, які тренувалися у нашій боксерській залі, брали участь у бойових діях на сході країни. Дякувати Богу, всі повернулися живими", – поділився тренер.

Коротко про рекомендації українським олімпійцям