Украинский боксер Денис Беринчик может провести бой на голых кулаках. Непобедимый украинец планирует встретиться с Артемом Лобовым.

Лига смешанных боевых искусств WWFC заявила о готовности организовать бой Беринчика и экс-бойца UFC Артема Лобова.

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Мы готовы организовать этот исторический поединок + PPV между Денис Беринчиком и Артемом Лобовым на голых кулаках,

– написано в заявлении.

PPV – (Pay-per-view) – один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события.

Что известно о бое Беринчик – Лобов

Беринчик после победы над Хосе Санчесом бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.

После боя с Санчесом украинец появился в ринге с футболкой, на которой было написано: "Лобов, давай устроим драку".

Лобов принял вызов. Он опубликовал ответ в сторис своего инстаграма, написав следующее: "Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач".

Лобов выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Сейчас участвует в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Артем тренируется в команде Конора МакГрегора.