WWFC готова организовать бой Беринчик – Лобов
Украинский боксер Денис Беринчик может провести бой на голых кулаках. Непобедимый украинец планирует встретиться с Артемом Лобовым.
Источник:инстаграм WWFC
Лига смешанных боевых искусств WWFC заявила о готовности организовать бой Беринчика и экс-бойца UFC Артема Лобова.
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Мы готовы организовать этот исторический поединок + PPV между Денис Беринчиком и Артемом Лобовым на голых кулаках,
– написано в заявлении.
Что известно о бое Беринчик – Лобов
Беринчик после победы над Хосе Санчесом бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.
После боя с Санчесом украинец появился в ринге с футболкой, на которой было написано: "Лобов, давай устроим драку".
Лобов принял вызов. Он опубликовал ответ в сторис своего инстаграма, написав следующее: "Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач".
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