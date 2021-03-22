WWFC готова організувати бій Берінчик – Лобов
Український боксер Денис Берінчик може провести бій на голих кулаках. Непереможний українець планує зустрітися з Артемом Лобовим.
Джерело:інстаграм WWFC
Ліга змішаних бойових мистецтв WWFC заявила про готовність організувати бій Берінчика і ексбійця UFC Артема Лобова.
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Ми готові організувати цей історичний поєдинок + PPV між Денис Берінчиком та Артемом Лобовим на голих кулаках,
– написано у заяві.
Що відомо про бій Берінчик – Лобов
Берінчик після перемогти над Хосе Санчесом кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.
Після бою із Санчесом українець з'явився у ринзі з футболкою, на якій було написано: "Лобов, давай влаштуємо бійку".
Лобов прийняв виклик. Він опублікував відповідь у сторіс свого інстаграму, написавши наступне: "Давай. Знімай подушки з рук і влаштуємо справжній махач".
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