Теннисистки выдали 2-часовой 3-сетовый полуфинал в Новой Зеландии. Первый сет был за киевлянкой, а дальше Свитолина совершила новый камбек в Окленде, несмотря на медицинский тайм-брейк после второй партии, которая была за украинкой. В итоге – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6) по первой ракетке Украины. 24 Канал.

Подробнее о матче Невероятный камбек: Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, несмотря на медицинский тайм-брейк

Что сказала Свитолина после победы

Элину Свитолина пробилась в финал в Окленде, где встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гофф. Американка в 1/2 финала одержала победу над землячкой Эммой Наварро. Решающая встреча за трофей в Окленде состоится 8 января.

Украинка лаконично прокомментировала свою победу над Сией Ван.

Украинская теннисистка призналась, что долго не могла заснуть после предыдущей победы, а матч против китаянки был очень сложным.

Мне сегодня было очень тяжело. У меня были очень трудные матчи в первых трех раундах. Вчера заканчиваю... Ложусь спать в 2 часа ночи. Это было непросто. Я пыталась вынудить себя. Я играла так, будто завтра не придет. Я просто пыталась бороться и отдать все силы ради этой победы сегодня,

– рассказала Элина во флеш-комментарии.

Путь Свитолиной к финалу в Окленде