Теннисистки выдали 2-часовой 3-сетовый полуфинал в Новой Зеландии. Первый сет был за киевлянкой, а дальше Свитолина совершила новый камбек в Окленде, несмотря на медицинский тайм-брейк после второй партии, которая была за украинкой. В итоге – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6) по первой ракетке Украины. 24 Канал.
Подробнее о матче Невероятный камбек: Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, несмотря на медицинский тайм-брейк
Что сказала Свитолина после победы
Элину Свитолина пробилась в финал в Окленде, где встретится с третьей ракеткой мира из США Коко Гофф. Американка в 1/2 финала одержала победу над землячкой Эммой Наварро. Решающая встреча за трофей в Окленде состоится 8 января.
Украинка лаконично прокомментировала свою победу над Сией Ван.
Украинская теннисистка призналась, что долго не могла заснуть после предыдущей победы, а матч против китаянки был очень сложным.
Мне сегодня было очень тяжело. У меня были очень трудные матчи в первых трех раундах. Вчера заканчиваю... Ложусь спать в 2 часа ночи. Это было непросто. Я пыталась вынудить себя. Я играла так, будто завтра не придет. Я просто пыталась бороться и отдать все силы ради этой победы сегодня,
– рассказала Элина во флеш-комментарии.
Путь Свитолиной к финалу в Окленде
- Победное шествие Свитолиной началась с матча против датской соперницы Каролин Возняцки – 0:2 (4:6, 3:6).
- Уже в 1/8 финала Элина была сильнее за британку Эмму Радукану – 7:6, 6:7, 1:6.
- В четвертьфинале первая ракетка Украины встречалась с чешкой Марией Боузковой. Украинка в двух сетах справилась с соперницей – 0:6, 3:6.
- Дальше уже была встреча с китаянкой Сию Ван в борьбе за выход в финал. И снова Элина была сильнее оппонентки – 6:2, 4:6, 3:6.