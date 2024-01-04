Эмма Радукану – Элина Свитолина 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)

Соперницы впервые встречались между собой. Поединок полностью оправдал ожидания от него и подарил болельщикам невероятные эмоции на протяжении всех трех сетов, судьба двух из которых решалась на тай-брейках, пишет 24 Канал.

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Первая партия началась совсем не так, как того хотелось украинским болельщикам. Британская спортсменка очень сильно начала матч и после 6 геймов вела со счетом 5:1. Однако Элина не собиралась сдаваться и совершила невероятный рывок, выйдя вперед – 5:6. Однако в решающий момент Эмма собралась и в контактной борьбе одержала победу на тай-брейке со счетом 7:5.

Второй сет также походил на качели. Соперницы в первых трех геймах не могли взять свою подачу, после чего Элина смогла выйти вперед 1:3. Далее произошел подъем в игре Эммы Радукану, она выиграла 3 подряд гейма и имела 2 брейк-поинта, которые украинка, к счастью, смогла отыграть. После этого соперницы уверенно забирали свои подачи и снова судьба сета решалась на тай-брейке. Элина уступала в нем со счетом 3:1, но в своем стиле собралась, и на характере забрала 6 подряд очков.

После такого камбека у украинки было психологическое преимущество и она не оставила шансов победительнице US Open-2021 в третьем сете, который выиграла с разгромным счетом 1:6.

В течение матча Свитолина совершила 10 эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 6 из 14 брейк-поинтов и выиграла 12 из 16 геймов на своей подаче.

Справка. В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с чешской теннисисткой Марией Боузковой. Поединок состоится 5 января, ориентировочное время начала матча – 7:30. Ранее соперницы трижды играли между собой, пока преимущество за украинкой – 2:1.

Смотрите видеообзор матча Радукану – Свитолина