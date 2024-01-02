Каролин Возняцки - Елина Свитолина 0:2 (4:6, 3:6)

Новый 2024 год начался для украинки с двух выигранных геймов. Но дальше уже бывшая первая ракетка мира навязала Элине серьезную борьбу. Теннисистки поочередно брали розыгрыши и обменивались проигранными геймами на своих подачах, сообщает 24 Канал.

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Ключевым в первом сете стал восьмой гейм, когда Свитолина взяла подачу соперницы. А уже два следующих гейма были за украинской теннисисткой – 4:6.

Во второй партии Возняцы и Свитолина обменялись выигранными геймами, а после второго Элина совершила солидный отрыв от соперницы в три гейма. В середине сета украинка отдала теннисистке из Дании два гейма и позволила вплотную приблизиться в счете 3:4. Как оказалось, эти гейма были последними выигранными для Возняцки в этом матче.

Свитолина победила в двух последующих затяжных геймах и оформила свою первую победу на турнире в Окленде – 3:6.

2024 год начался для первой ракетки Украины с победы. За этот поединок украинка совершила 5 подач навылет, только одну двойную ошибку, а ее показатель первой подачи составил 59%.

Далее Свитолину ждет встреча против победительницы пары Габриэлы Русе (Румыния) – Эммы Радукану Великобритания).

Отметим! Участие на WTA 250 в Окленде продолжает еще одна украинка Леся Цуренко, которая в 1/16 финала обыграла американку Сакию Викери – 0:2 (5:7, 4:6).