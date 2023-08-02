WBC санкционирует бой Василий Ломаченко – Шакур Стивенсон. Все потому, что пояс в легком весе стал вакантным.

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WBC позволит сыграть поединок за чемпионский пояс в легком весе между бывшим чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко и эксчемпионом мира в полулегком и втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном. Дело в том, что трофей стал вакантным после того, как Дэвин Хейни получил статус "чемпиона в отпуске" для поединка в первом полусреднем весе. Ствиенсон – обязательный претендет на данный поединок, а его соперником может стать именно Василий Ломаченко, имеющий первый номер рейтинга.

Однако стоит отметить, что украинский боксер имеет право отказать в поединке Шакуру. В таком случае оппонентом американца за титул станет мексиканский боксер Исаак Круз. Также стоит отметить, что Стивенсон неоднократно громко заявлял о желании доказать всему миру свою способность из-за боя именно против Ломаченко. Шакур даже вызвал украинца на поединок в начале июля, но Василий отказал американцу. Ломаченко объяснил свой ответ тем, что он имеет "незаконченные дела с Хэйни".

Кстати говоря. Шакур Стивенсон в апреле победил японца Шуичиро Йошино, из-за чего и стал официальным претендентом на титул WBC.

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