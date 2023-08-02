WBC санкціонує бій Василь Ломаченко – Шакур Стівенсон. Все через те, що пояс у легкій вазі став вакантним.

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WBC дозволить вібдутися поєдинку за чемпіонський пояс у легкій вазі між колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та ексчемпіоном світу в напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном. Діло в тому, що трофей став вакантним після того, як Девін Хейні отримав статус "чемпіона у відпустці" для поєдинку в першій напівсередній вазі. Ствіенсон – обов'язковий претендет на данний поєдинок, а його суперником може стати саме Василь Ломаченко, який має перший номер рейтингу.

Та от варто відзначити, що український боксер має право відмовити у поєдинку Шакуру. В такому випадку опонентом американця за титул стане мексиканський боксер Ісаак Круз. Також варто відзначити, що Стівенсон неодноразово гучно заявляв про бажання довести усьому світу свою спроможність через бій саме проти Ломаченка. Шакур навіть викликав українця на поєдинко на початку липня, та от Василь відмовив американцю. Ломаченко пояснив свою відповідь тим, що він має "незакінчені справи з Хейні".

До речі. Шакур Стівенсон у квітні переміг японця Шуїчіро Йошино, через що і став офіційним претендентом на титул WBC.

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