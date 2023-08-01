Украинский чемпион мира, которому не хватает всего одного пояса WBC до звания абсолютного чемпиона мира, расположился на третьем месте. Александр Усик в своих последних поединках дважды победил Энтони Джошуа, не смог договориться с болтливым Тайсоном Фьюри, поэтому готовится к бою против Дэниела Дюбуа. Украинец вернется в ринг 26 августа в польском Вроцлаве.

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Двое украинцев в топ-10 лучших

Лидером этого рейтинга The Ring является абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд. 35-летний американский боксер в ночь на 30 июля нокаутировал в Лас-Вегасе Эррола Спенса. Бой закончился в 9 раунде.

Серебряное место занимает японец Наоя Иноуэ.

Ближе к топ-3 расположился мексиканец Сауль Альварес.

Также в десятку рейтинга авторитетного издания вошли следующие боксеры: Дмитрий Бивол, Эррол Спенс, Дэвид Хейни, Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес, а топ-10 замыкает украинец, являющийся поклонником московских попов, Василий Ломаченко.

Интересно, что обидчик Ломаченко Хейни занимает в этом рейтинге только 7-ю позицию. Напомним, что американец не позволил Василию стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, хотя преимуществом в поединке владел именно боксер из Украины. ле судьи были на стороне своего земляка из США.

Пока команда Ломаченко и сам боксер ждут, даст ли Хейни украинцу реванш. Василий уверен, что этого не будет, ведь Девин боится второй раз выходить против него в ринг, ведь победа американца была не слишком заслуженной, а на кону снова будут стоять все пояса в легком дивизионе.

Отметим, что в десятке лучших нет "Цыганского короля" Тайсона Фьюри, всеми силами избежавшего боя против Усика.