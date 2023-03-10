Время взаимных уколов прошло: WBA поставила дедлайн Усику и подготовила ему соперника

10 марта 2023, 23:22
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Источник:

Твиттер WBA

Всемирная боксерская организация определила крайний срок для организации поединка за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Условия WBA очень жесткие, но их нужно выполнять.

Эпопея с поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе доходит до своего завершения. В ночь с пятницы на субботу станет известно состоится ли объединительный бой за четыре пояса между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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WBA подготовила Усику соперника

Организация WBA официально сообщила, что срок договоренности об объединении между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри истекает в пятницу. Если за это время боксеры не договорятся о поединке, WBA санкционирует обязательную защиту титула против Даниэля Дюбуа.

Таким образом, окно возможностей организации боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком закрывается.

Что касается вероятного соперника Усика Даниэля Дюбуа, то он провел на профи-ринге 20 боев. 25-летний боксер одержал 19 побед и потерпел одно поражение. Свой последний поединок он провел 22 декабря 2022 против южноафриканца Кевина Лерена. Британец одержал победу в третьем раунде, но трижды побывал в нокдауне. Это была первая защита титула регулярного чемпиона мира по версии WBA.
Автор: Сергій Шаховець