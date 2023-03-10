Время взаимных уколов прошло: WBA поставила дедлайн Усику и подготовила ему соперника
Источник:Твиттер WBA
Всемирная боксерская организация определила крайний срок для организации поединка за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Условия WBA очень жесткие, но их нужно выполнять.
Эпопея с поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе доходит до своего завершения. В ночь с пятницы на субботу станет известно состоится ли объединительный бой за четыре пояса между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Читайте также Когда узнал, что Фьюри отказался от боя с Усиком: забавное видео с Беленюком
WBA подготовила Усику соперника
Организация WBA официально сообщила, что срок договоренности об объединении между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри истекает в пятницу. Если за это время боксеры не договорятся о поединке, WBA санкционирует обязательную защиту титула против Даниэля Дюбуа.
Таким образом, окно возможностей организации боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком закрывается.
- Напомним, что сегодня "Цыганский король" неожиданно объявил ультиматум Усику, предложив ему 30% от гонорара за поединок
- Украинский чемпион не замедлил ответить, согласившись на условия Фьюри, но чтобы он выполнил свое обещание о помощи украинскому народу
- Чем завершится словесная дуэль боксеров, узнаем уже в субботу 11 марта.