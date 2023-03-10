Епопея з поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні добігає до свого завершення. У ніч з п'ятниці на суботу, стане відомо чи відбудеться об'єднавчий бій за чотири пояси між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

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WBA підготувала Усику суперника

Організація WBA офіційно повідомила, що термін домовленості про об'єднання між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі закінчується у п'ятницю. Якщо за цей час боксери не домовляться про поєдинок, то WBA санкціонує обов'язковий захист титулу проти Даніеля Дюбуа.

Таким чином, вікно можливостей для організації бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком зачиняється.

Нагадаємо, що сьогодні "Циганський король" несподівано оголосив ультиматум Усику, запропонувавши йому 30% від гонорару за поєдинок.

Український чемпіон не забарився з відповіддю, погодившись на умови Ф'юрі, але щоб він виконав свою обіцянку про допомогу українському народу.

Чим завершиться словесна дуель боксерів дізнаємося вже у суботу 11 березня.

Щодо ймовірного суперника Усика Даніеля Дюбуа, то він провів на профі-рингу 20 боїв. 25-річний боксер здобув 19 перемог і зазнав однієї поразки. Свій останній поєдинок він провів 22 грудня 2022 року проти південноафриканця Кевіна Лерена. Британець здобув перемогу у третьому раунді, але при цьому тричі побував в нокдауні. Це був перший захист титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA.