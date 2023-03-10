Эпопея с поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе доходит до своего завершения. В ночь с пятницы на субботу станет известно состоится ли объединительный бой за четыре пояса между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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WBA подготовила Усику соперника

Организация WBA официально сообщила, что срок договоренности об объединении между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри истекает в пятницу. Если за это время боксеры не договорятся о поединке, WBA санкционирует обязательную защиту титула против Даниэля Дюбуа.

Таким образом, окно возможностей организации боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком закрывается.