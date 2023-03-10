Боксерский паблик решил поднять всем настроение. На их странице в инстаграмме появилось видео с обладателем двух олимпийских наград по борьбе Жаном Беленюком. В ролике видно, в какой отличной форме он находится, выполняя упражнения в тренажерном зале.
Вот так Цирк уехал, а клоуны остались: российский боксер заявил, что отберет у Усика чемпионские пояса
Все бы ничего, если бы в начале не адресовалось это видео Александру Усику. В шутку предположили, что Жан мог бы стать соперником украинца, если Тайсон Фьюри откажется от поединка за абсолют.
Когда узнал, что Фьюри отказался от боя,
– подписали видео
Забавное видео с Жаном Беленюком
Напомним, что недавно российский боксер Арслан Аллиев бессмысленно обратился к Усику и бросил ему вызов.
Усик хочет отобрать пояс, которым владеет Фьюри
- Украинский боксер, несмотря на отсутствие официального подтверждения о бое против Фьюри, готовится к нему. Пока между боксерами разве что царит словесная перепалка, но никак не на ринге.
- Александр хочет подраться с Тайсоном, чтобы отобрать пояс WBC и стать абсолютным чемпионом мира.
- Ожидается, что боксеры могут выйти на один ринг в конце апреля 2023 года.
- Хотя могли и раньше. "Цыганский король" предлагал украинцу подраться еще в 2022 году, но Александр отказался от такого предложения. Ведь старые травмы дали о себе знать после победного реванша над Энтони Джошуа.
- Поэтому Фьюри выбрал уже свою третью встречу против Дерека Чисорой, которого легко деклассировался в финале трилогии.
- Команда одиозного Тайсона уже даже вроде бы забронировала "Уэмбли".