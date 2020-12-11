Уже в субботу, 12 декабря, поклонники бокса смогут увидеть на одном ринге Джошуа и Пулева. Боксеры провели традиционное взвешивание перед поединком.

Перед поединком состоялась также и дуэль взглядов, но она не стала такой интересной. Боксеры спокойно без провокаций посмотрели в глаза друг другу. Что не скажешь о процессе взвешивания, пишет 24 канал.

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Джошуа подошел к бою тяжелее. Его вес составил 108,8 килограмма, а вот Пулев на 400 граммов был легче – 108,4 килограмма.

Далее было самое интересное. Болгарин первым начал говорить к Энтони. На что британец не промолчал и поддержал эту словесную перепалку. Бойцы вплотную приблизились друг к другу, но до драки дело не дошло. Охранники сдерживали боксеров.

Джошуа – Пулев: коротко о бое

Уже 12 декабря боксеры выйдут на ринг в Лондоне. Пулев является обязательным претендентом на пояс IBF. Но все пояса Джошуа будут на кону. Победитель должен провести защиту пояса WBO против Александра Усика.

Британец перед боем заявил, что будет готов провести на ринге все 12 раундов. А его цель – только победа.

Джошуа – Пулев / Сравнительная инфографика 24 канала