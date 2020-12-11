Вже у суботу, 12 грудня, прихильники боксу зможуть побачити на одному ринзі Ентоні Джошуа та Кубрата Пулєва. Боксери провели традиційне зважування перед поєдинком.

Перед поєдинком відбулась також і дуель поглядів, але вона не стала такою цікавою. Боксери спокійно без провокацій подивились у очі один одному. Що не скажеш про процес зважування, пише 24 канал.

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Ентоні Джошуа підійшов до бою важчим. Його вага склала 108,8 кілограма, а от Кубрат Пулєв на 400 грамів був легшим – 108,4 кілограма.

Далі було найцікавіше. Болгарин першим почав говорити до Ентоні. На що британець не промовчав та підтримав цю словесну перепалку. Бійці впритул наблизились один до одного, але до бійки справа не дійшла. Охоронці стримували боксерів.

Джошуа – Пулєв: коротко про бій

Вже 12 грудня боксери вийдуть на ринг у Лондоні. Пулєв є обов'язковим претендент на пояс IBF. Але всі пояси Джошуа будуть на кону. Переможець повинен провести захист поясу WBO проти Олександра Усика.

Британець перед боєм заявив, що буде готовий провести на ринзі всі 12 раундів. А його мета – лише перемога.



Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв / Порівняльна інфографіка 24 каналу