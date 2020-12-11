Уже в субботу, 12 декабря, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет защиту поясов против Кубрата Пулева. Британец признался, что его ждет сложный поединок, но он настроен только на победу.

Энтони Джошуа готов провести на ринге все 12 раундов с Кубратом Пулевым. О своих ожиданиях от боя британец рассказал на пресс-конференции.

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Ожидания Джошуа

"Я выйду на бой и буду пропускать удары, соперник тоже будет это делать. Выживет лишь один из нас. Я просто буду сосредоточен на сопернике. Никакого неуважения к болельщикам, которые посетят поединок, не будет. Но у меня есть серьезная работа, поэтому должен ее сделать. Я уверен в своей победе", – заявил Джошуа.

Преимуществом боксера из Великобритании будет то, что он знает своего соперника уже не первый год. Энтони ездил в тренировочный лагерь Владимира Кличко, когда тот готовился к бою с Пулевым. Поэтому Джошуа полностью осознает, как нужно себя вести на ринге, чтобы получить нужный результат.

Бой Джошуа – Пулев состоится в Лондоне. боксеры уже провели открытые тренировки и дуэль взглядов.

Энтони Джошуа – Кубрат Пулев / сравнительная инфографика 24 канала