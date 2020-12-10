Считанные дни остались до момента, когда британец Энтони Джошуа встретится в ринге с Кубратом Пулевым. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF, которыми владеет Джошуа.

В четверг, 10-го декабря, боксеры провели пресс-конференцию. По ее итогам боксеры встретились в дуэли взглядов. Об этом сообщает 24 канал.

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Оба боксера долго смотрели друг другу в глаза, после чего Пулев начал качать головой. Возможно, болгарин решил проявить уважение перед действующим чемпионом.

В конце концов, именно Пулев первым отвел взгляд и потерпел локальное поражение. Впрочем, дуэль прошла без провокаций и под аккомпанемент взаимного уважения.

Видео дуэли взглядов Джошуа – Пулев

FACE OFF #JoshuaPulev



WBA Super

IBF

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line this Saturday! pic.twitter.com/xK3xmUmE7M — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2020