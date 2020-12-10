Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов: видео
Считанные дни остались до момента, когда британец Энтони Джошуа встретится в ринге с Кубратом Пулевым. На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF, которыми владеет Джошуа.
В четверг, 10-го декабря, боксеры провели пресс-конференцию. По ее итогам боксеры встретились в дуэли взглядов. Об этом сообщает 24 канал.
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Оба боксера долго смотрели друг другу в глаза, после чего Пулев начал качать головой. Возможно, болгарин решил проявить уважение перед действующим чемпионом.
В конце концов, именно Пулев первым отвел взгляд и потерпел локальное поражение. Впрочем, дуэль прошла без провокаций и под аккомпанемент взаимного уважения.
Видео дуэли взглядов Джошуа – Пулев
Что известно о бое Джошуа – Пулев?
Боксеры проведут бой 12 декабря в Лондоне (Англия). Пулев – обязательный претендент на пояс IBF. Однако Джошуа выставит на кон все титулы. Победитель должен провести защиту пояса WBO против Александра Усика.
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