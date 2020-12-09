Сложный для мира бокса 2020 год завершится одним из самых ожидаемых поединков в тяжелом весе. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет защиту поясов против Кубрата Пулева. Анонс горячего поединка читайте в материале Спорт 24.

Джошуа – Пулев: главное

Что: бой в тяжелом весе за титулы WBA, WBO, IBF, IBO;

Где: Англия, Лондон, "Уэмбли Арена"

Когда: ночь с 12 на 13 декабря, в 01: 00;

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Почему боксеры проведут бой

В декабре 2019 года Энтони Джошуа провел реванш против Эндри Руиса, пишет 24 канал. Британский боксер после сенсационного поражения мексиканцу отомстил во втором бою. Энтони решением судей одолел Руиса и вернул утраченные титулы WBA, WBO, IBF, IBO.

Уже тогда было известно, что победителя боя Джошуа – Руис ждут два соперника. Один из них – Кубрат Пулев, который является лидером рейтинга IBF (Международная боксерская федерация).



Энтони Джошуа – Кубрат Пулев / сравнительная инфографика 24 канала

IBF обязала Джошуа в течение полугода провести защиту титула против 39-летнего Пулева. Боксеры должны были встретиться еще летом, но помехой бою стала пандемия. В конце концов, стороны таки договорились встретиться до конца года.

Оба боксера уже в Лондоне, где изолированы от внешнего мира.

Почему бой важен для Усика

В то же время с IBF во Всемирной боксерской организации (WBO) также решили обязать Джошуа провести защиту титула. WBO сделала официальным претендентом на титул украинца Александра Усика.

В WBO также заявили, что Джошуа имеет пол года для встречи с Усиком. Но команда британца уговорила Усика отсрочить бой, который в октябре одолел Дерека Чисору.

Теперь же украинец требует боя за титул. Усик хочет встретиться с Джошуа, но не расстроится, если его соперником будет другой боксер. Самое важное, чтобы на кону был титул WBO.

Кстати Усик объяснил, почему хочет драться только с Джошуа

Что будет в случае победы Пулева – не известно. Вероятно, реванш. Но согласится ли Усик ждать снова? И не заставит ли WBO Пулева провести защиту титула против Усика?

Здесь следует вспомнить историю Владимира Кличко и Тайсона Фьюри. После сенсационной победы британца Кличко активировал опцию реванша. Но в IBF обязали Тайсона встретиться с украинцем Вячеславом Глазковым. В итоге Фьюри начхал на пояс.

Глазков в бою против Чарльза Мартина за вакантный титул получил травму и проиграл титул. Впоследствии Мартин проиграл титул IBF именно Джошуа.

Вместе с тем, существует еще одна заинтересованная сторона – Фьюри. Как известно, Джошуа и Тайсон подписали контракт на два поединка в 2021 году. Британцы хотят определить абсолютного чемпиона мира. Поэтому в Джошуа снова планируют просить Усика об отсрочке. Позиция Усика, видимо, понятна – он от своего не отступит...

След Кличко

Оба героя поединка встречались с легендарным Владимиром Кличко. Бой украинца с Пулевым состоялся в ноябре 2014 года. Владимир одержал досрочную победу.

Кличко грубо нокаутировал болгарина уже в 5-м раунде.

Кличко – Пулев видео боя

Через три года в ринге вместе с Кличко побывал Джошуа. Бой двух олимпийских чемпионов завершился яркой победой Джошуа техническим нокаутом.

Кличко имел шанс одержать победу после того, как отправил британца в нокдаун. Но молодой Джошуа быстро восстановился и был сильнее в конце боя.

Кличко – Джошуа видео боя

Перед боем Джошуа признался, что уже говорил с Кличко о Пулеве. Британец заявил, что планирует вновь обсудить с Владимиром своего будущего соперника.

Впрочем, 31-летний британец не планирует сосредотачивать на словах Кличко. По его мнению, бой с Пулевым не будет похожим ни на один другой.

Прогноз

Энтони Джошуа абсолютный фаворит поединка. На стороне британца прекрасный послужной список из 23 побед в 24 боях. В букмекерской компании Marathonbet победу британца оценивают коэффициентом 1,097.

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Однако это бокс, поэтому списывать со счетов андердога, каким будет Пулев – не стоит. По крайней мере Энди Руис доказал, что Джошуа может проигрывать.

Коэффициент на победу Кубрата Пулева – 6,80. Крайне мало шансов, что бой завершится ничьей. В Marathonbet такой итог поединка оценивают коэффициентом 22.