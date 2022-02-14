Украина выступит в женской эстафете на Играх-2022

Недавно Елена Билосюк пожаловалась на плохое самочувствие после коронавируса. Спортсменка отметила, что она не уверена в том, сможет ли выступить в эстафете.

К слову Это будет чудо, – Билосюк тяжело перенесла COVID-19 и сомневается насчет эстафеты на Олимпиаде

Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал о самочувствии биатлонистки. Он заметил, что Лена чувствует себя уже лучше.

Билосюк тренируется, вчера – позавчера ей было хуже. Сегодня Лена лучше себя чувствует. Украина будет заявлена в женской эстафете – у нас другого варианта нет,

– сказал глава ФБУ.

Блашко сдала отрицательный тест на коронавирус

Кроме Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко на старт может выйти Елена Билосюк или Дарья Блашко.

"Что касается Елены, то она всегда сомневается, все спортсмены сомневаются. Но бежать надо. Олимпийская эстафета раз в четыре года. Возможно вместо нее Дарья будет. Блашко сегодня сдала отрицательный тест. Для того, чтобы Блашко выпустили, ей нужно еще завтра сдать отрицательный тест. Будем смотреть по состоянию спортсменок. Надеемся, что из них кто-то двоих выступит", – заверил Брынзак.

Брынзак отметил, что Блашко легко перенесла коронавирус. Во время изоляции биатлонистка тренировалась на тренажерах.

Она без симптомов была, поэтому лучше перенесла коронавирус. Дарья занимается на тренажерах. У нее не было симптомов, таких как у Лены. У Билосюк была температура, она плохо себя чувствовала. А Даша ничего не чувствовала. Поэтому надеемся, что кто-то из них сможет пробежать эстафету. Конечно, их состояние не такое, как должно быть, но надеемся, что кто-то из них сможет закрыть свой этап,

– подытожил президент ФБУ.

Проблемы в женской сборной по биатлону

Перед открытием Олимпиады-2022, 2 февраля, стало известно, что Елена Билосюк отправилась на самоизоляцию из-за коронавируса.

Накануне "индивидуалки" положительный тест сдала Дарья Блашко.

Валентине Семеренко стало плохо во время первого личного старта, поэтому биатлонистка досрочно закончила Олимпиаду-2022.

Поэтому, чтобы не терять полную квоту, к основной команде присоединилась Анастасия Меркушина, которая была первой запасной.

К слову. Женская эстафета состоится 16-го февраля. Начало гонки в 9:45.