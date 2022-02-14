Україна виступить у жіночій естафеті на Іграх-2022

Нещодавно Олена Білосюк поскаржилася на погане самопочуття після коронавірусу. Спортсменка зауважила, що вона не впевнена у тому, чи зможе виступити в естафеті.

До слова Це буде чудо, – Білосюк важко перенесла COVID-19 і сумнівається щодо естафети на Олімпіаді

Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак розповів про самопочуття біатлоністки. Він зауважив, що Олена почувається вже краще.

Білосюк тренується, вчора – позавчора їй було гірше. Сьогодні Олена краще почувається. Україна буде заявлена у жіночій естафеті – у нас іншого варіанту немає,

– сказав очільник ФБУ.

Блашко здала негативний тест на коронавірус

Окрім Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Ірини Петренко на старт може вийти Олена Білосюк або Дар'я Блашко.

"Щодо Олени, то вона завжди сумнівається, всі спортсмени сумніваються. Але бігти треба. Олімпійська естафета раз на чотири роки. Можливо замість неї Дар'я буде. Блашко сьогодні здала негативний тест. Для того, аби Блашко випустили їй потрібно ще завтра здати негативний тест. Будемо дивитися по стану спортсменок. Надіємося, що з них хтось двох виступить", – запевнив Бринзак.

Бринзак зазначив, що Блашко легко перенесла коронавірус. Під час ізоляції біатлоністка тренувалася на тренажерах.

Вона без симптомів була, тому краще перенесла коронавірус. Дар'я займається на тренажерах. У неї не було симптомів, таких як в Олени. У Білосюк була температура, вона погано почувалася. А Даша нічого не відчувала. Тому надіємося, що хтось із них зможе пробігти естафету. Звісно, що їхній стан не такий як мав би бути, але сподіваємося, що хтось з них зможе закрити свій етап,

– підсумував президент ФБУ.

Проблеми у жіночій збірній з біатлону

Перед відкриттям Олімпіади-2022, 2 лютого, стало відомо, що Олена Білосюк відправилася на самоізоляцію через коронавірус.

Напередодні "індивідуалки" позитивний тест здала Дар'я Блашко.

Валентині Семеренко стало зле під час першого особистого старту, тому біатлоністка достроково закінчила Олімпіаду-2022.

Тож аби не втрачати повну квоту, до основної команди доєдналася Анастасія Меркушина, яка була першою запасною.

До слова. Жіноча естафета відбудеться 16-го лютого. Початок гонки о 9:45.