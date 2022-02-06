Вынужденные изменения: состав сборной Украины на женскую "индивидуалку" на Олимпиаде-2022
6 февраля 2022 , 16:46Читати новину українською
Источник:Biathlon.com.ua
Женской индивидуальной гонкой продлится биатлонная программа на Олимпиаде-2022. В составе сборной Украины произошли вынужденные ротации.
Потери в составе Украины
Только три украинских биатлонистки выйдут на трассу в индивидуальной гонке. Дарья Блашко получила положительный тест на коронавирус и уже исключена из стартового листа гонки.
Кстати Украинская биатлонистка Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022
Первой на олимпийскую трассу выйдет Ирина Петренко, не попавшая в состав сборной на смешанную эстафету. Также соперничать за награды в Китае будут Валентина Семеренко и Юлия Джима.
Состав Украины на "индивидуалку"
21. Ирина Петренко
32. Юлия Джима
62. Валентина Семеренко
- Напомним, что первой среди украинских спортсменок заболела COVID-19 Елена Билосюк.
- Украина провалилась в первой гонке Олимпиады-2022. Сине-желтая сборная финишировала только 13-й.