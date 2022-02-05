Неутешительное начало для Украины

Стартером украинской команды была Валентина Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, на финиш вышел Дмитрий Пидручный.

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Украина не лучшим образом начала первую гонку олимпийских соревнований. После первой стрельбы Валентина отправила команду на два штрафных круга.

Таким образом "сине желтые" оказались в конце второго десятка. Но хуже всего, что отставание от лидеров составляло 1 минуту и 20 секунд. Все надежды на "стойку".

Однако на втором рубеже ситуация не улучшилась. Валентина не закрыла дополнительным патроном последнюю мишень и отправилась на один штрафной круг. После выхода из биатлонного стадиона Семеренко была 20-й.

К сожалению, Валентина не впечатлила и на дистанции.

Главные фавориты гонки – норвежцы завоевали лидерство уже во время первого этапа. Конкуренцию им составила сборная Италии и Беларуси.

Выход Джимы

Последние показатели Юлии Джимы не слишком подавали надежду. Ведь украинке все никак не удавалось ловко отработать на рубежах.

Но во время "лежки" Юлия приятно удивила. Она закрыла все мишени, не используя дополнительные патроны. Однако существенно улучшить свой показатель украинке было не под силу. Украина вышла на 18-ю позицию.

На втором огневом рубеже биатлонистке понадобилось 2 дополнительных патрона. Таким образом украинская команда оказалась на 15-й строчке.

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Перед подходом к финишу Джима отыграла одну позицию. Но отставание от первого места было катастрофически большим. Украинка проигрывала более 2 минут.

Среди лидеров шла интересная борьба. Главные фавориты неожиданно скатились на пятую позицию. Тириль Экхофф отправила сборную Норвегии на три штрафных круга.

После второго этапа сборная Франции вышла на первое место. Итальянцы, не потеряв своей стабильности, были вторыми. Команда из Швеции – третья.

Стабильный этап в выполнении Примы

Артем Прима вышел на старт на третьем этапе. Во время "лежки" он использовал все дополнительные патроны. К счастью, удалось избежать штрафных кругов.

Однако значительного прогресса не произошло – Украина замыкает топ-15.

На своей последней стрельбе Прима использовал один дополнительный патрон. Артем поднял команду на 13-ю позицию.

После третьего этапа сменились и лидеры. Команда ОКР оккупировала лидерство. Шведы перебрались на вторую позицию, а французы с двумя штрафными откатились на третье место.

Старания Дмитрия Пидручного

Все главные надежды возлагали на Дмитрия Пидручного. Но к большому сожалению биатлонисту не удалось улучшить ситуацию.

На стрельбе Дмитрий "намазал" и отправил команду на один штрафной круг.

На последнем рубеже украинец отработал с нулем. Таким образом подручный финишировал 13-м.

За олимпийские медали мировые лидеры боролись до последнего. Почти три сборные вышли одновременно с биатлонного стадиона. Первой была команда ОКР, вторая – Франция, а на третьей позиции – Норвегия.

Но на последних метрах Йоханнес Бё одержал победу у француза, а "бронза" осталась для атлетов ОКР.

Результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде-2022

1. Норвегия

2. Франция

3. ОКР

…

13. Украина