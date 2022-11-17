"Стадион, так стадион": состоится ли в Украине Олимпийская революция

17 ноября пройдут выборы главы Национального Олимпийского комитета. Кто может стать новым главным олимпийцем и почему это событие может стать историческим и какое влияние будет иметь на спортивную жизнь в Украине?

Главная изюминка выборов – они пройдут без многолетнего руководителя НОК Сергея Бубки. 24 канал проанализировал кандидатов на пост главы НОК, а также их скелеты в шкафу.

Читайте также Бубка покинет кресло президента НОК Украины

Ушла эпоха: что не так с Бубкой

Легендарный спортсмен был главным украинским олимпийцем 17 лет. Этот период можно смело назвать известным из истории 20 века термином "застой" или просто стагнацией. В своей должности Сергей Бубка запомнился многочисленными скандалами, наградой лучшему НОК в мире в 2012 году за пророческую программу " Прыжки на Майдане ", нежеланием помогать украинским спортсменам на Олимпиадах, падением уровня спортивных результатов, а также - безудержной любовью к России ( там даже лоббировали его кандидатуру на пост председателя мировым олимпийским движением).

Сергей Бубка вместе с представителями так называемого "донецкого клана", частью которого считают и его фото "Остро"

Последний факт, похоже, стал причиной того, что Бубка уже не баллотируется. Напомним, что согласно Олимпийской хартии, НОК –это независимая самоуправляющаяся организация, руководство которой является фактически неприкосновенным. Сменить его не могут ни президент страны, ни парламент.

Глава государства, первая леди, глава НОК и министр спорта / фото НОК

Впрочем, в воюющей стране, похоже, всему есть предел, даже Олимпийскому иммунитету. Возможно, это ощутил и сам легендарный олимпиец.

Я принял решение не участвовать в выборах на пост президента НОК Украины. Я сосредоточу свои усилия на работе "Фонда солидарности для поддержки олимпийского сообщества", который помогает украинским спортсменам во время войны готовиться к Олимпийским Играм в Париже-2024 и Милан/Кортина-2026. Я всегда работал для развития украинского спорта и буду продолжать делать это в Международном олимпийском комитете, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами разных стран мира,

– объяснил Сергей Бубка свое решение в интервью каналу XSport.

С началом российского вторжения Бубка ушел в тень. Лишь иногда легендарный спортсмен попадал в кадр, чтобы сказать очередную общую фразу. В своих немногочисленных заявлениях Бубка до сих пор тщательно избегает прямых обвинений в России, хотя она не только уничтожила стадион, где Бубка когда-то установил мировой рекорд, но и устроила геноцид его родного Донбасса. Для Бубки это все какая-то абстрактная "беда", якобы взявшаяся сама по себе.

Новая глава и 4 кандидата

17 ноября 2022 г. состоится Генассамблея НОК, где должны пройти выборы нового руководителя организации.

На эту должность претендуют 4 кандидата:

олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк;

олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, тренер золотой олимпийской сборной и действующий министр спорта и президент Федерации фехтования Вадим Гутцайт;

олимпийская чемпионка по биатлону Елена Белосюк (Подгрушная);

глава отделения НОК в Киевской области Игорь Малинский.

Руководителя НОК должны избрать 162 члена Национального олимпийского комитета. Кому интересно – здесь полный перечень

Это довольно пестрый список, в который входят руководители спортивных федераций, легенды спорта, спортивные функционеры и меценаты. Некоторые из них сочетают спортивную закалку с политикой. Это, в частности, действующий народный депутат, ярый медведчукист и лучник Нестор Шуфрич, его коллега и резидент Монако Григорий Суркис, а также бывшие народные избранники Андрей Павелко (глава УАФ), олимпийский чемпион и главарь титушек времен Революции Достоинства Эльбрус Тедеев.



Две олимпийские надежды на одном фото / НОК Украины

Волеизъявление планируется в режиме онлайн (что является нарушением устава НОК, предусматривающего тайное голосование) – это ставит легитимность под вопрос, однако снимает некоторые опасения по поводу махинаций и кулуарных договоренностей.

Еще одной коллизией является то, что выбирать руководителя НОК, согласно уставу организации, можно только из членов организации. Пока Жан Беленюк, в отличие от трех соперников, им не является. Возможно, этот нюанс будет решен и во время Генассамблеи Беленюка будет избран новым членом НОК.

Старые опасения

Белосюк и Малинский откровенно технические кандидаты, а основная борьба за пост развернется, а вернее, уже развернулась, между Жаном Венсановичем Беленюком и Вадимом Марковичем Гутцайтом .

Это противостояние уже сравнивают даже с президентскими выборами-2019, когда опытному бюрократу с авторитарными замашками противостоял несистемный кандидат без опыта. В более широком понимании – это противостояние старого и нового.

Важно Никто денег в глаза не видел, – известный комментатор "наехал" на Гутцайта и Бубку

Эти сравнения вполне уместны. Вадим Гутцайт - классический системный кандидат. У него широкие связи и админресурс. Все это кувалось годами: Гутцайт много лет возглавлял олимпийскую базу в Конча-Заспе, был помощником регионала Эльбруса Тедеева, впоследствии возглавлял спортивный департамент в КГГА.

Кстати, попал на этот пост Гутцайт со скандалом – его тестовая работа на собеседовании оказалась откровенным плагиатом, хотя сам конкурс проводился онлайн.

Экзаменационная работа Вадима Гутцайта и ее источник / фото – Филипп Альид

Впоследствии чиновник стал фигурантом нескольких уголовных дел, по которым вышел сухим из воды – ни обвинения в лоббизме на тендерах и прикрытии рейдеров, ни скандал с конкурсом на покупку белорусских лодок не смогли потопить Гутцайта.

Также не причинила большой боли история о незадекларированном бизнесе в государстве-агрессоре России. Да, он вынужден был отказаться от проходного места (№ 81) в списках "Слуги Народа" (десятым номером в том же списке был Жан Беленюк), однако, уже через год Гутцайт был номинирован на нового министра спорта.

Рояль в кустах

Интриги выборам добавил премьер-министр Украины Шмигаль. 9 ноября стало известно о скоротечной реформе Кабмина. Она заключается в сокращении уже к концу года чиновничества и министерских портфелей. Интересно, что инсайдеры якобы специально пропустили как "молодежь", так и "спорт" и не упомянули вообще о ведомстве Гутцайта.

Этот тревожный сигнал может свидетельствовать о том, что в скором времени такого министерства просто не будет в природе. Отметим, что возможное объединение властей в НОК и Минспорта было одним из главных опасений оппонентов и критиков Вадима Гутцайта. Несмотря на то, что он публично заявлял, что не планирует совместительства, его действующие совместительства объективно ставили эти слова под сомнение.

Теперь же, похоже, исчезнет сам предмет опасений – Министерство молодежи и спорта. Напомним, так уже было в 2019 году, когда спорт объединили с культурой и поставили над всем этим хозяйством бывшего руководителя канала СТБ – Владимира Бородянского. Тот прекрасно разбирался, как делать украинскую локализацию популярных реалити-шоу, однако оказался совсем не компетентным в вопросах спорта. Каждое его заявление "на тему" было ничем иным, как свирепым фейспалмом, что не могло не вызвать резонный страх спортивного сообщества.

Никаких выборов без выбора: интервью с Беленюком о Бубке, НОК и "конфликт" с Гутцайтом

Несколько месяцев страданий и подковерной борьбы создали забавную коллизию – Государственное агентство спорта. Детище Бородянского просуществовало только на бумаге буквально считанные часы и ушло в небытие в формате турборежима вместе с отставкой правительства Гончарука и самого Бородянского. Да, новым министром стал Вадим Гутцайт.

Почему с управлением сферы спорта в Украине все так сложно

С системой управления спортом на Украине все сложно. За сложность отвечает министерство спорта, фактически прокладка между государством и федерациями. Федерации номинально независимы, но на самом деле в той или иной степени находятся под влиянием чиновников Минспорта, в зависимости от ситуации выступающих, как "крыша" или лобби.

В отличие от большинства цивилизованных стран мира украинские спортивные федерации сидят на шее у государства и требуют существенных дотаций, а самоокупаемость есть чем-то из раздела "фантастика", а вымогательство у государства квартир и других материальных благ – общей практикой. Украинский спорт довольно непрозрачный и коррумпированный, в нем большую роль играют кумовство и непотизм.



Все герои на одном фото / фото НОК

Это практически закрытая экосистема, являющаяся территорией интриг, подковерной борьбы и подводных течений. Некоторые спортивные федерации фактически "приватизированы" и работают как корпорации (при этом ни в коем случае не отказываются от бюджетных денег), а некоторые как наследственные феодальные вотчины.

Судебные преследования, война компроматов, связи с Россией, рейдерство и откровенный криминал, остракизм и травля являются распространенными и "легитимными" инструментами. Лучшим сравнением здесь был бы стакан с пауками, впрочем, пока это все дает результат в виде медалей и спортивных побед, на остальное предпочитают закрыть глаза, сосредоточившись на верхушке айсберга.

Рыба в воде

Вадим Гутцайт в этой системе со всеми ее плюсами и минусами эффективен, а главное – с воим. Он был спортсменом, тренером, арбитром, чиновником и функционером. Кроме должности "олимпийского завхоза", он имеет успешный опыт руководства федерацией фехтования, умеет маневрировать, находить общий язык и достигать результатов.



Вадим Гутцайт вместе с президентом Украины / фото – ОПУ

После откровенно слабого министра молодежи и спорта Жданова и полностью не спортивного Бородянского, министр Гутцайт оказался в ситуации как "рыба в воде". Он сразу стал выстраивать собственную вертикаль, вмешиваться в работу федераций, ломать через колено, самовольно увольнять директора Национального Антидопингового центра ( вопреки уставу WADA, хотя и не без оснований ), лелеять мечты президента об Олимпиаде то 2030, то ли. усиливать конфликт интересов (министр не ушел с должности главы Федерации, а также сделал себя председателем Наблюдательного совета Национального Антидопингового центра).

Показательным в этом плане стал скандал на Олимпиаде-2020 в Токио, когда выяснилось, что в состав Олимпийской делегации не попали некоторые тренеры (в частности, Виктор Шевцов – наставник прыгунки с шестом Марины Килипко, занявшей 5 место), а их место заняли. отдельные функционеры. И хотя формально Гутцайт не был прямо ответствен за это распределение, именно он взял на себя весь медийный негатив. Кстати, главным критиком министра и главы НОК Бубки тогда был именно Жан Беленюк.

Два полюса

За два года работы Вадим Гутцайт сконцентрировал в своих руках огромную спортивную власть. Сейчас он планирует выйти на новый уровень и возглавить НОК.

Неутомимая работа господина Гутцайта вызвала справедливую обеспокоенность у многих спортивных функционеров, увидевших риски для себя в стремительной узурпации власти министром. Так сформировалась оппозиция Вадиму Гутцайту. Ее фронтменом стал медийный и непосредственный депутат-олимпиец Жан Беленюк. Открытую кандидатуру Беленюка поддержали мощная Федерация легкой атлетики (ФЛАУ), а также федерации велоспорта и хоккея, не в последнюю очередь – из-за конфликта с министром.

В то же время преданность Гутцайту декларировали глава футбольной федерации (УАФ) Павелко, главный лучник страны Нестор Шуфрич и некоторые другие представители спортивной общественности.

"Беленюк нигде не работал": Гутцайт отклонил призыв чемпиона на дебаты

В отличие от Гутцайта, на Беленюке нет какого-либо компромата. Да, была неприятная история с квартирой, однако, жить в помещении более 14 квадратных метров является естественным не только для олимпийской надежды страны, но и для любого человека. Более того, это полностью вписывается в ныне существующие в украинском спорте правила игры.

Да, были заявления российских спортивных функционеров о том, что якобы Жан Беленюк мог изменить гражданство и стать россиянином. Однако это больше похоже на вброс северных соседей. Особенно, если учесть обстоятельства, после которых это прозвучало: в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в схватке против грузина с российским паспортом украинца Беленюка откровенно осудил живущий в России грузинский рефери.

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк / фото Getty Images

Тогда ни министр спорта Жданов, ни руководитель НОК Бубка не стали в защиту украинского спортсмена и просто умыли руки . Для Бубки, кстати, это не первый случай, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне из-за бездействия НОК Украина недополучила 2 медали – в спортивной гимнастике и легкой атлетике. Бубка в то время, напомним, был в Киеве, где выступал на съезде несуществующей политсилы - "Партии Регионов".

После украденного золота на Олимпиаде-2016 Беленюк не отказался от фото с представителем страны-агрессора, за что был подвергнут критике (как и большинство украинских олимпийцев). Равно как и Гутцайт, но уже на Олимпиаде-2020 в Токио.

В 2021 году он не отказался от обслуживания победного поединка россиянки Поздняковой (дочери товарища Гутцайта и его бывшего бизнес-партнера) полковника русской армии и президента российского НОК Станислава Позднякова).

Читайте также : Все держится на взятках: Гутцайт рассказал, как Россия пытается вернуться в мировой спорт

Как и министр спорта, Гутцайт не запретил украинским спортсменам общаться и обниматься с россиянами, давать интервью российским пропагандистам. Это будет сделано только после полномасштабного вторжения России в Украину (конечно, тоже с опозданием).

Я отдам свой голос на выборах как член МОК за того кандидата, который будет самым достойным,

– Сергей Бубка в интервью XSport избегает агитации за одного из кандидатов.

В настоящее время Гутцайта называют неформальным наследником Бубки. Хотя официально он никого не поддержал, в обществе есть консенсусное мнение, что наделенный советской ментальностью действующий министр в случае избрания продолжит дело предшественника, то есть законсервирует и не будет пытаться реформировать систему.

Жан Беленюк позиционирует себя как реформатор, который стремится к переменам. 10 ноября он представил собственную программу и пригласил оппонента на дебаты.

Программа Жана Беленюка: смотрите видео

Сделано это было с юмором и довольно эффектно по легендарной технологии " Стадион да стадион ". Беленюк пригласил Гутцайта на родную для обоих олимпийскую базу в Конча-Заспе и предложил на выбор либо борцовский зал, либо арену фехтовальщиков. Также Беленюк нанес удар ниже пояса – спросил конкурента о его программе.

У нас было много упреков по поводу нашей несистемности. Сегодня мы презентовали свою программу, и упрек по поводу несистемности был от действующего министра молодежи и спорта, уважаемого Вадима Марковича Гутцайта. Поэтому сейчас после этой нашей презентации я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты, чтобы он продемонстрировал свое видение, свою программу, подискутировать по поводу наших программ. Возможно, он предложит что-то интересное, что я скажу, что я снимаю свою кандидатуру. Кто его знает,

– Жан Беленюк стремится к встрече с конкурентом на выборах главы НОК.

Господин Гутцайт пока не ответил, потому что занят. сейчас он проводит немало встреч (по работе, но по признакам пиара). 17 ноября 2022 г. в режиме онлайн узнаем, чья стратегия окажется победной.

Как Беленюк принес Украине золото Олимпиады – смотрите видео: