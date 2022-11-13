У четвер, 17 листопада, відбудуться вибори президента Національного олімпійського комітету. Після того, як Олена Білосюк зняла свою кандидатуру, на посаду претендують три кандидати – олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та директор ННІ спеціальної фізичної та бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

До теми Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом

Нещодавно Беленюк викликав Гутцайта на дебати. Проте Вадим Маркович відмовився від розмови. Міністр молоді та спорту вважає, що з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 не має сенсу дискутувати, адже він не має управлінського досвіду.

"Конструктивна розмова з Беленюком? Така розмова може бути, якщо людина десь попрацює, чомусь навчиться, буде знати, чого він хоче, а не хтось йому буде писати листи. Я ж можу розмовляти на різні теми. Я знаю, як все зробити, як все побудувати. Він – олімпійський чемпіон, це дуже добре, дуже класно. Як і Олена Підгрушна, олімпійська чемпіонка, це наші поважні спортсмени. Я до них ставлюся з повагою. А як можна ставитися до олімпійського чемпіона? Ми в своїй спортивній родині повинні відноситись один до одного з повагою. І це головне.

По роботі: я не знаю про цю людину, ця людина ніде не працювала. Реальної допомоги Міністерству молоді та спорту України від цієї людини, як народного депутата, ніякої не було. Ми не знаємо його думки, ми не знаємо, що він буде робити. Тобто я поважаю Беленюка як олімпійського чемпіона, а як фахівця взагалі не знаю. І впевнений, що вся Україна цього не знає, бо він ніде не працював", – сказав Гутцайт.

Вибори президента НОК