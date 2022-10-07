За словами журналіста, ніхто не знає чим займається Сергій Бубка під час війни. Він пригадав історію з ЧС з легкої атлетики.

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Волочай: Гроші ідуть взагалі незрозуміло на що

На ЧС з легкої атлетики в Юджині він з’явився на перший день турніру, не підійшов до нашої збірної, не привітався з жодним нашим спортсменом, він з’явився на бенкеті в компанії двох охоронців і наступного дня зник. З того часу ніхто не знає, де він, не знає, чим він займається,

– сказав коментатор.

Волочай наголосив, що ніхто не знає про позицію Бубки. Також він наголосив, що кошти на український спорт виділяються, однак їх витрачають на щось інше.

"У нас спорт зараз замикається і скрізь звучить фраза: "Війна, який спорт". Що значить війна, який спорт? Гроші все одно виділяються, бюджет є і виділяється далі. Я починаю колупатися в бюджеті, там просто якийсь треш. Гроші ідуть взагалі незрозуміло на що", – заявив Віталій.

"Гутцайт, який замість того, щоб об’єднувати, роз’єднує на цю мить"

Журналіст також "накинувся" на Вадима Гутцайта та запевнив, що він причетний до розкрадання коштів.

"Від себе скажу, що я туди ще не дуже поглибився. Але в інтерв’ю я запитав у кількох очільників федерацій і топових спортсменів ім’я проблеми – дуже багато хто сказав, що це міністр спорту Вадим Гутцайт, який замість того, щоб об’єднувати, роз’єднує на цю мить.

У них до нього претензії, у нього – до них. Ніхто не знає, де цей самий клей, який має склеювати під назвою НОК України під керівництвом Бубки, який отримав 7,5 мільйонів доларів підтримки від МОК для спортсменів – ніхто тих грошей в очі не бачив, ніхто не знає, як це працює і кому ці гроші пішли", – додав Волочай.