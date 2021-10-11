Вы будете отвечать, – у Пятова состоялся разговор с Петраковым насчет Малиновского
Источник:ютуб-канал Большой футбол
Андрей Пятов пообщался с тренером сборной Украины Александром Петраковым. У ветерана "сине-желтых" состоялся разговор о ситуации вокруг Руслана Малиновского.
"Есть список, отвечает за это главный тренер"
Руслану Малиновскому не нашлось место в заявке сборной Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022. Опытный голкипер команды Андрей Пятов решил прояснить всю ситуацию с Александром Петраковым.
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Ветеран сборной Украины считает, что за свои поступки и видение игры будет отвечать сам Александр Васильевич. Если команда выиграет, то все будут хвалить наставника за хорошую работу. Если проиграет, то все будут вешать проблемы именно на плечи тренера "сине-желтых".
Пятов считает, что не следует какие-то личные конфликты переносить на команду.
Ситуацию с Малиновским уже раз пять начинали и заканчивали, мне уже как-то неудобно. Давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования, есть его взгляды. Я разговаривал с Петраковым и сказал ему: "вы главный тренер и вы так решили. У Вас свое видение – все, Вы будете отвечать. Проиграем – получите по полной, выиграем – будете на коне, закроете всем рты". Решает главный тренер. Дружим мы или не дружим – это уже второстепенно. Есть список. Отвечает за это главный тренер. Я думаю, это самое правильное,
– заявил Андрей Пятов.
Интересно, что на предматчевой пресс-конференции Петраков не стал отвечать на вопрос журналиста о словах Малиновского. Наставник просто сказал: "Без комментариев". Перед поединком Руслан отметил, что ждет вызова в сборную, чтобы помочь команде.
Странная ситуация между Малиновским и Петраковым
- Малиновский из-за отсутствия в заявке пропустил уже один отборочный матч против финнов, который завершился победой Украины (1:2). В поединке с боснийцами Малиновского тоже не будет.
- Футболист Аталанты полностью потерял место в команде после смены тренера. Андрей Шевченко постоянно доверял игроку. Что не скажешь про Александра Петракова. Он дважды выпускал полузащитника на поле со скамейки для запасных.
- Стороны не говорят о конфликте. Малиновский написал пост в своем инстаграме, где прояснил ситуацию. Его жена также опровергла слухи о конфликте с Петраковым.
- Сам тренер довольно резко высказался об отношении Руслана к национальной команде.