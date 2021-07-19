"Шагаешь в одну ногу"

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не забыла поздравить своего тренера, которого называет вторым отцом. Она поблагодарила наставника за пройденный путь.

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Тренер! Как второй отец! Как наставник! Тот человек с которым ты шагаешь в одну ногу и ставишь одинаковые цели! Благодарю вас за этот путь. С Днем тренера,

– написала пост благодарности легкоатлетка.

Украинка выступит под "сине-желтым" флагом на Олимпиаде-2020 в Токио. Перед поездкой в Японию Марина одержала победу на Бриллиантовой лиге в Гейтсхеде. Бех-Романчук опередила главную конкурентку в борьбе за "золото" Олимпийских игр немку Малайку Михамбо.

"От начала до конца"

Каратистка Екатерина Кривая одной из первых поздравила своего коуча с профессиональным праздником. Интересно, что сама спортсменка также тренирует детей. Ее подопечные не преминули прислать приятные слова Екатерине. Кривая выложила красивое мотивационное видео.

От начала до конца, от слез отчаяния до улыбок счастья, за безграничную веру и труд – спасибо! С Днем тренера

– написала Екатерина.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отныне ежегодно в Украине будет отмечаться День тренера.