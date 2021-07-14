Первое "золото" сезона
Украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку. В шестом прыжке Марине удалось опередить свою конкурентку Малайку Михамбо также на 2 сантиметра.
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- Для украинки это третья награда Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Она получала бронзу на этапе во Флоренции и Стокгольме.
- После этапа в Гейтсхеде в Бриллиантовой лиге будет месячный перерыв из-за летних Олимпийских игр, которые начнутся 23 июля в японском Токио.