Первое "золото" сезона

Украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку. В шестом прыжке Марине удалось опередить свою конкурентку Малайку Михамбо также на 2 сантиметра.

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