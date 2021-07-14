Главная соперница за "золото" Олимпиады за спиной
Марина Бех-Романчук была единственной среди украинок на турнире в Великобритании. Но и этого хватило для того, чтобы копилка Украины пополнилась "золотом".
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25-летняя прыгунья в длину в пятом прыжке продемонстрировала расстояние 6.77 метра – лучший результат среди всех участниц, который вывел ее в финал соревнований. Также борьбу за золотую награду продолжили немка Михамбо и представительница Испании Фатима Диаме.
Видео с соревнований легкоатлетка выложила в своем инстаграме. Этот старт стал последним перед Олимпиадой-2020 в Токио. Теперь осталось внести последние коррективы в свою подготовку и форму накануне самых важных соревнований в жизни каждого спортсмена.
Видео прыжка Бех-Романчук