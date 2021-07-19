"Крокуєш в одну ногу"

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук не забула привітати свого тренера, якого називає другим батьком. Вона подякувала наставнику за пройдений шлях.

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Тренер! Як другий батько! Як наставник! Та людина з якою ти крокуєш в одну ногу та ставиш однакові цілі!

Дякую Вам за цей шлях. З Днем тренера,

– написала пост вдячності легкоатлетка.

Українка виступить під "синьо-жовтим" прапором на Олімпіаді-2020 у Токіо. Перед поїздкою у Японію Марина здобула перемогу на Діамантовій лізі у Гейтсхеді. Бех-Романчук випередила головну конкурентку у боротьбі за "золото" Олімпійських ігор німкеню Малайку Міхамбо.

"Від початку до кінця"

Каратистка Катерина Крива однією з першим привітала свого коуча із професійним святом. Цікаво, що сама спортсменка також тренує дітей. Її підопічні не забули надіслати приємні слова Катерині. Крива виклала красиве мотиваційне відео.

Від початку до кінця, від сліз розпачу до усмішок щастя, за безмежну віру та працю – Дякую! З Днем тренера

– написала Катерина.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відтепер щороку в Україні відзначатиметься День тренера.