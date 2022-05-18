Второй матч сборной Украины через два дня: онлайн-трансляция матча против Риеки

Украинская сборная 18 мая играет с Риекой в Хорватии. Очередной контрольный матч "сине-желтых" можно посмотреть на сайте 24 канала.

Попытаются одержать третью победу подряд

Поединок против Риеки станет для подопечных Александра Петракова третьим в рамках подготовки к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Украинцы попытаются продлить беспроигрышную серию в контрольных спаррингах, которая длится уже два матча.

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Будущий соперник "сине-желтых" Риека за 35 туров занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. За сыгранные туры завоевала 62 очка. Третья позиция, которую занимает Осиек, уступает шесть баллов.

Впереди у Риеки всего две встречи, одна из которых в финале Кубка Хорватии.

Контрольная игра Риека – Сборная Украины состоится 18 мая в 19:00 (по киевскому времени).

Это будет второй поединок за два последних дня для Украины. 17 мая сборная в Италии уверенно обыграла местное Эмполи со счетом 1:3. Голы в сине-желтой футболке забивали Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихалонок.

Против Риек точно не сыграет центральный защитник Динамо Денис Попов. Футболист получил травму в игре против Эмполи и покинул поле в сопровождении медиков национальной команды. Центрбек отправился на медицинское обследование в Рим. По словам главного тренера сборной Александра Петракова, у Попова проблемы с ахилловым сухожилием.

Риека – Сборная Украины: онлайн-трансляция