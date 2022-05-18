Стала известна заявка сборной Украины на третий спарринг в рамках подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022. 18 мая "сине-желтые" сыграют против хорватской Риеки.

Стоит внимания Голы не любой вкус: сборная Украины уверенно обыграла Эмполи – видеообзор

Полный список игроков

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель.

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков.

Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Артем Беседин, Данило Сикан.

В заявку на матч не попал защитник Динамо Денис Попов. Он получил повреждение в игре с Эмполи и теперь должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Ранее Петраков заявлял, что в матче с Риекой выпустит со старта тех футболистов, которые не участвовали в спарринге из Эмполи.

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