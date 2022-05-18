Стала известна заявка сборной Украины на третий спарринг в рамках подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022. 18 мая "сине-желтые" сыграют против хорватской Риеки.
Стоит внимания Голы не любой вкус: сборная Украины уверенно обыграла Эмполи – видеообзор
Полный список игроков
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель.
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков.
Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Артем Беседин, Данило Сикан.
В заявку на матч не попал защитник Динамо Денис Попов. Он получил повреждение в игре с Эмполи и теперь должен пройти дополнительное медицинское обследование.
Ранее Петраков заявлял, что в матче с Риекой выпустит со старта тех футболистов, которые не участвовали в спарринге из Эмполи.
Эмполи – Сборная Украины: детали матча
- 17 мая состоялся матч Эмполи – сборная Украины. "Сине-желтые" одержали уверенную победу над итальянским клубом.
- Игра закончилась со счётом 1:3. Голами отличились Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихалонок. Видеоголов вы можете просмотреть по ссылке.
- Главный тренер сборной Александр Петраков прокомментировал игру национальной команды против итальянцев. Он отметил, что футболистам сборной сейчас тяжело в физическом плане, поскольку у них серьезные нагрузки.
- Также специалист поблагодарил итальянский клуб, который вызвался сыграть против "сине-желтых".
- Яремчук тоже высказался о своем возвращении в сборную. Футболист прокомментировал свой забитый мяч в ворота соперников. Он надеется, что в дальнейшем ему тоже удастся порадовать украинских болельщиков.
- Сейчас у сборной Украины запланированы еще два спарринга перед важным матчем с Шотландией. Однако кто будет следующим соперником национальной команды, пока не объявили.