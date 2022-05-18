Спробують здобути третю перемогу поспіль
Поєдинок проти Рієки стане для підопічних Олександра Петракова третім у рамках підготовки до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Українці спробують продовжити безпрограшну серію у контрольних спарингах, яка триває вже два матчі.
До теми Петраков оголосив склад гравців на контрольний матч із Рієкою
Майбутній суперник "синьо-жовтих" Рієка за 35 турів займає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії. За зіграні тури здобула 62 очки. Третій позиції, яку займає Осієк, поступається шістьма балами.
Попереду у Рієки лише дві зустрічі, одна з яких у фіналі Кубка Хорватії.
Це буде другий поєдинок за два останні дні для України. 17 травня збірна в Італії впевнено переграла місцеве Емполі з рахунком 1:3. Голи у синьо-жовтій футболці забивали Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок.
Проти Рієки точно не зіграє центральний захисник Динамо Денис Попов. Футболіст отримав травму у грі проти Емполі та покинув поле у супроводі медиків національної команди. Центрбек вирушив на медичне обстеження у Рим. За словами головного тренера збірної Олександра Петракова, у Попова проблеми з ахілловим сухожиллям.
Рієка – Збірна України: онлайн-трансляція
- У стартовому матчі під час підготовки українська збірна здобула перемогу над Боруссією Менхенгладбах – 1:2. За національну команду забивали дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- Нагадаємо, що у лазареті "синьо-жовтих" залишається Сергій Булеца. Олексій Гуцуляк прибув у збірну, але через пошкодження так і не зіграв. А от голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін вже покинув розташування команди та вже розпочав тренувальний процес із молодіжною збірної України.
- Крім цього на "синьо-жовтих" чекає ще два контрольні матчі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, підопічні Петракова проведуть поєдинки у Бельгії. Начебто у збірної є певні домовленості щодо матчів із африканськими збірними, що цілком влаштовує тренерський штаб на чолі з Петраковим.
- 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі успіху вже 5 червня українські футболісти позмагаються з Уельсом за путівку у Катар.