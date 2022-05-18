Спробують здобути третю перемогу поспіль

Поєдинок проти Рієки стане для підопічних Олександра Петракова третім у рамках підготовки до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Українці спробують продовжити безпрограшну серію у контрольних спарингах, яка триває вже два матчі.

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Майбутній суперник "синьо-жовтих" Рієка за 35 турів займає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії. За зіграні тури здобула 62 очки. Третій позиції, яку займає Осієк, поступається шістьма балами.

Попереду у Рієки лише дві зустрічі, одна з яких у фіналі Кубка Хорватії.

До слова. Контрольна гра Рієка – Збірна України відбудеться 18 травня о 19:00 (за київським часом).

Це буде другий поєдинок за два останні дні для України. 17 травня збірна в Італії впевнено переграла місцеве Емполі з рахунком 1:3. Голи у синьо-жовтій футболці забивали Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок.

Проти Рієки точно не зіграє центральний захисник Динамо Денис Попов. Футболіст отримав травму у грі проти Емполі та покинув поле у супроводі медиків національної команди. Центрбек вирушив на медичне обстеження у Рим. За словами головного тренера збірної Олександра Петракова, у Попова проблеми з ахілловим сухожиллям.

Рієка – Збірна України: онлайн-трансляція