Попытаются одержать третью победу подряд
Поединок против Риеки станет для подопечных Александра Петракова третьим в рамках подготовки к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Украинцы попытаются продлить беспроигрышную серию в контрольных спаррингах, которая длится уже два матча.
К теме Петраков объявил состав игроков на контрольный матч с Риекой
Будущий соперник "сине-желтых" Риека за 35 туров занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Хорватии. За сыгранные туры завоевала 62 очка. Третья позиция, которую занимает Осиек, уступает шесть баллов.
Впереди у Риеки всего две встречи, одна из которых в финале Кубка Хорватии.
Это будет второй поединок за два последних дня для Украины. 17 мая сборная в Италии уверенно обыграла местное Эмполи со счетом 1:3. Голы в сине-желтой футболке забивали Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихалонок.
Против Риек точно не сыграет центральный защитник Динамо Денис Попов. Футболист получил травму в игре против Эмполи и покинул поле в сопровождении медиков национальной команды. Центрбек отправился на медицинское обследование в Рим. По словам главного тренера сборной Александра Петракова, у Попова проблемы с ахилловым сухожилием.
Риека – Сборная Украины: онлайн-трансляция
- В стартовом матче во время подготовки украинская сборная одержала победу над Боруссией Менхенгладбах – 1:2. За национальную команду забивали дебютанты – Михаил Мудрик и Александр Пихалонок.
- Напомним, что в лазарете "сине-желтых" остается Сергей Булеца. Алексей Гуцуляк прибыл в сборную, но из-за повреждений так и не сыграл. А вот голкипер Шахтера Анатолий Трубин уже покинул расположение команды и начал тренировочный процесс с молодежной сборной Украины.
- Кроме этого "сине-желтых" ждет еще два контрольных матча. По информации журналиста Игоря Бурбаса, подопечные Петракова проведут поединки в Бельгии. Вроде бы у сборной есть определенные договоренности по поводу матчей с африканскими сборными, что вполне устраивает тренерский штаб во главе с Петраковым.
- 1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае успеха уже 5 июня украинские футболисты сразятся с Уэльсом за путевку в Катар.