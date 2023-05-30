Лунин встретится с руководством Реала по поводу своего будущего в Мадриде
Источник:The Athletic
Будущее Андрея Лунина в мадридском Реале находится во взвешенном состоянии. Украинский голкипер будет встречаться с руководством "сливочных" относительно своей судьбы в клубе.
Эта встреча Андрея Лунина с руководством мадридского клуба, которая состоится в ближайшее время, расставит все точки над "і". Тогда публично и официально станет известно, продолжит ли украинец греть скамейку запасных "сливочных".
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Встреча решит судьбу у Лунина в Реале
Хотя раньше появилась другая новость. Вроде бы Лунин окончательно решил, что покинет Реал, ведь ему надоело быть вторым номером команды и иметь скудное игровое время. Мадридцы тоже не планируют силой удерживать украинца и уже ищут ему замену. Среди потенциальных претендентов на соглашение с Реалом называли одного из лучших голкиперов ЧМ-2022 в составе Хорватии. Доминика Ливаковича.
Также называли имена голкиперов Валенсии и Андерлехта. Гиорги Мамардашвили да Барта Вербрюггена в соответствии.
Хотя в последнем сезоне-2022/2023, который может стать последним для украинского вратаря в Мадриде, был самым успешным по количеству сыгранных матчей. Лунин 12 раз защищал владения Реала из-за травм Тибо Куртуа.
В этих сыгранных поединках Андрей пропустил 13 голов и в 4 встречах отстоял на ноль.
Контракт украинца с испанским грандом рассчитан до конца июня 2024 года. Стоимость трансфера Лунина оценивается в 5 миллионов евро (данные Transfermarkt ).
Как будто агент Лунина уже вел переговоры с другими клубами, но никакие из них не увенчались успехом. СМИ сватали Андрея в другие испанские клубы, но пока это только слухи.
Лунин не смог поразить в Мадриде
- Трансфер Лунина из Зари в Реал стал настоящей неожиданностью для украинского и мирового футбола. 1 июля 2018 Андрей подписал контракт с мадридским клубом.
- "Сливочные" уже через месяц отправили Лунина в аренду в Леганес, чтобы тот набрался опыта и привык к испанскому футболу.
- Дальше была аренда у Реал Вальядолид и Овьедо.
- В июле 2020 года украинский голкипер вернулся из аренды из Овьедо в Реал и больше не покидал "Королевский клуб".
- Всего с момента перехода в Реал Лунин отыграл 17 матчей – 19 пропущенных голов и 4 "сухих" поединка.