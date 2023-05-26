В 16 сыгранных поединках украинский голкипер пропустил 13 голов и отыграл 4 матча на ноль. Андрей Лунин продолжает тренироваться среди лучших футболистов мира. На одной из тренировок украинец приятно удивил своей точностью не только поклонников Реала, но и своих одноклубников.

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Филигранная точность

24-летний вратарь попал в баскетбольное кольцо с дальней дистанции. Сделал Лунин ударом ногой. Андрей сам приятно удивился, что ему удалось выполнить такой трюк и убедился, сняли ли это попадание на видео.

Такому точному удару позавидуют даже звезды НБА, которые часто так не могут забросить из рук во время или тренировок. Не говоря уже об ударе с ноги.

Лунин показал филигранную точность на тренировке Реала: смотрите видео

На фоне таких тренировок появляется все больше слухов об уходе Лунина из Реала. Как будто Андрею надоело "мариновать" свою карьеру в Мадриде и получать при этом мизерное игровое время.

У украинского голкипера контракт с Реалом до конца июня 2024-го. Но хочет покинуть "сливочные" уже по окончании сезона-2022/2023.

Напомним, что Лунин стал футболистом "Королевского клуба" в июле 2018 года. Однако с момента перехода всего 17 раз становился в ворота Реала в официальных встречах. После переезда в Испанию поиграл в аренде в нескольких местных клубах, после чего в июле 2020 вернулся в Реал и больше никуда не ехал.

Реал же провел классный сезон, за исключением его концовки. Команда Карло Анчелотти вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от МанСити, но завоевала Кубок Испании. Также Реал проиграл борьбу Барселоне за чемпионство в Ла Лиге. За два тура до окончания сезона Реалу нужно еще побороться за второе место в таблице, ведь Атлетико уступает "сливочным" только одним баллом.